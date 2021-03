Großeinsatz der Polizei

Die beschriebene Wohnung konnte einer der Polizei bereits bekannten Person zugeordnet werden. Hinsichtlich der Person musste zurückliegend schon mehrfach eingeschritten werden. Zur Gefahrenabwehr wurde der Bereich um das Anwesen großräumig abgesperrt. Durch eine Spezialeinheit erfolgte der Zugriff, bei dem niemand verletzt wurde. Der 49-jährige Tatverdächtige trug beim Zugriff ein zugriffsbereites Messer am Gürtel. In der Wohnung konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Der 49-Jährige wurde in eine Fachklinik eingeliefert.



Verärgert und enttäuscht zeigte sich der Dienstellenleiter Bernd Gemünden über das Verhalten eines 22-jährigen Bürgers aus Bingen, der zuerst eine Beamtin und kurze Zeit später einen Beamten, die beide als Absperrkräfte eingesetzt waren, auf Übelste Beleidigte. Gegen den 22-jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



