Bad Kreuznach

Größere Ölspur und dadurch bedingter Sturz eines Fahrradfahrers

Am Mittwoch, den 27.09.2023 gegen 05:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Holzmarkt in Bad Kreuznach gemeldet.