Graffiti-Sachbeschädigung

Bingen, 21.02., 16:45 – 19:30 Uhr. Im Dienstgebiet wurden mehrere Graffiti in schwarzer Farbe „Kein Vergeben kein Vergessen“ und „Hanau war kein Einzelfall“ festgestellt. Diese befinden sich an der Gebäudefassade eines Textildiscounters in Bingerbrück, an der Rückseite der „Palais“-Diskothek an der Rheinpromenade, sowie an den Wänden der Fußgängerunterführungen Gerbhausparkplatz / Museumstraße und Rheinkai / Hafenstraße. Neben der Farbe wurden auch Portraitplakate der Opfer des Hanauer Anschlags in den Unterführungen angebracht. Um Hinweise von Augenzeugen wird gebeten.



