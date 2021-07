Glück im Unglück bei Verkehrsunfall auf B 428

Bad Kreuznach. B 428 (ots) – Glück im Unglück hatte eine 36 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach bei einem Verkehrsunfall am 05.07.2021 gegen 11 Uhr auf der B 428 in der Nähe eines Baumarkts in Bad Kreuznach.



Die Dame überfuhr aufgrund eines medizinischen Notfalls zunächst ein Straßenschild auf einer Verkehrsinsel und schleifte dies einige Meter mit sich. Danach überfuhr sie die an der Unfallörtlichkeit befindliche Abbiegespur und kam letztendlich nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete auf einer Grünfläche unweit eines Baumarkts. Die Fahrzeugführerin wurde nicht weiter verletzt, jedoch zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Der Sachschaden an dem Schild und dem Unfallbeteiligten PKW dürfte bei ca. 2000 EUR liegen.



