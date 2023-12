Gleich Doppeltes Pech

Am 08.11.2023 wurde in den späten Nachmittag sowie frühen Abendstunden in der Ortslage Bingen-Büdesheim sowie Münster-Sarmsheim ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters sowie ein 36-jähriger Fahrer eines Kleinwagens durch Beamte der PI Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Symbolbild Foto: dpa

In beiden Fällen konnten bei den Fahrern Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind. Im Fall des E-Scooters konnte bei dem Fahrer zudem noch Marihuana aufgefunden werden. Im Fall des PKW-Fahrers wurde festgestellt, dass dieser zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und den Fahrern eine Blutprobe entnommen. Beide Verkehrsteilnehmer müssen sich nun in diversen Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.



