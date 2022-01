Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Bingen, 13.01. Pfarrer-Seiberz-Straße, 18:50-19:40 Uhr. Durch einen Zeugen wurde ein Subaru Forester gemeldet, welcher seit Wochen in derselben Straße stehe.

Bingen (ots).



Bingen, 13.01., Pfarrer-Seiberz-Straße, 18:50-19:40 Uhr. Durch einen Zeugen wurde ein Subaru Forester gemeldet, welcher seit Wochen in derselben Straße stehe. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Hessen als gestohlen gemeldet war. Im verschlossenen Kofferraum fanden sich Helme und mehrere Farb-Spraydosen. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei bittet um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell