Bingen

gestohlenes E-Bike und Besitzerin wieder vereint

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

In der Zeit vom Dienstag, den 18.06.2024, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, den 19.06.2024, 14:00 Uhr, wird aus einem verschlossenen Schuppen in der Straße am Honigberg in Weiler bei Bingen ein hochwertiges E-Bike durch einen unbekannten Täter entwendet.