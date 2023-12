Am 10.10.2023 wurde durch Beamte der PI Bingen eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung in Bacharach auf Höhe des dortigen Friedhofs an der B9 durchgeführt.

Symbolbild Foto: dpa

An der genannten Örtlichkeit wird derzeit eine Baustelle betrieben, sodass die Geschwindigkeitsbegrenzung außerorts auf 50 km/h herabgesetzt ist. Im Rahmen der Kontrolle konnten auffällig viele Fahrzeugführer festgestellt werden, welche sich nicht an die herabgestufte Geschwindigkeit hielten, sodass diverse Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. Herausragend war beim Tagesschnellsten eine Höchstgeschwindigkeit von 122 km/h bei erlaubten 50 km/h – auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro sowie 2 Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zu.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell