Kirn / Monzingen (ots) – Am heutigen Tag führte die Polizeiinspektion Kirn entlang der Bundesstraße 41 in den Gemarkungen Kirn und Monzingen mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.





Insgesamt wurden 23 Verstöße festgestellt. In rund der Hälfte der Fälle musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. In zwei Fällen kam es zu einem Fahrverbot. Bei erlaubten 100km/h fuhr der „Spitzenreiter“ 53 km/h zu schnell.



Aufgrund dieser Zahlen werden in Kürze weitere Messungen erfolgen.



