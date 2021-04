Geschwindigkeitskontrolle

Bingen, L400, 20.04.08:00-09:00 Uhr. Gemessen wurde die Geschwindigkeit im genannten Zeitraum auf der L400, Höhe Abfahrt A 61 in Fahrtrichtung Gensingen.

Bingen (ots). Bingen, L400, 20.04., 08:00-09:00 Uhr. Gemessen wurde die Geschwindigkeit im genannten Zeitraum auf der L400, Höhe Abfahrt A 61 in Fahrtrichtung Gensingen. Der überwiegende Teil der Fahrzeugführer hielt sich an die erlaubten 50 km/h. Es wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße begangen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 75 km/h.



