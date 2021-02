Geldbörsendiebstahl aus Einkaufswagen

Ihre Geldbörse bewahrt sie hierbei in ihrer im Einkaufswagen befindlichen Handtasche auf. Offenbar in einem Moment der Unaufmerksamkeit kann die Geldbörse gestohlen werden. Täterhinweise werden an die Polizei Bingen erbeten. Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, dass gerade auf diese Weise aufbewahrte Geldbörsen die Begierde von zum Teil professionell agierenden Tätern wecken.



