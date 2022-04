Geisterfahrer mit Roller auf B41 geschnappt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei ein Motorroller auf der B41 gemeldet, welcher entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Bad Kreuznach fuhr.

Ein Auto musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An der nächsten Ausfahrt fuhr der Rollerfahrer samt Sozius ohne Schutzhelm von der Bundesstraße ab. Das Auto fuhr ebenfalls ab und nahm die Verfolgung auf. Der Roller konnte zum Anhalten bewegt werden. Bis zum Eintreffen einer Streife warteten der Autofahrer und seine Frau vor Ort und hinderten den 17-jährigen Rollerfahrer und dessen 18-jährigen Mitfahrer an der Weiterfahrt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Nachfahrenden um Mainzer Polizisten handelte, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst befanden.



Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Prüfbescheinigung (begleitetes Fahren) des 17-jährigen wurde eingezogen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Pressestelle



Telefon: 0671 8811/107

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell