Geisterfahrer" auf der BAB 61 – Zeugenaufruf

Bingen (ots). Bad Kreuznach, BAB 61 FR Süden, 21.04., 23:00 – 23:30 Uhr. Nachdem ein Taxifahrer versehentlich auf die Bundesautobahn 61 auffuhr (er wollte eigentlich nach Bingen), wollte er einfach auf dem Beschleunigungsstreifen wenden. Hier kollidierte der 39-Jährige beinahe mit einem LKW, der auf der rechten Fahrspur fuhr. Anschließend wendete er auf der Fahrbahn und fuhr die Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auch hier entging er nur knapp der Kollision mit einem weiteren LKW: dieser konnte noch auf die linke Fahrspur ausweichen. Der Taxifahrer befuhr anschließend die Anschlussstelle KH weiterhin in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hier prallte er beinahe gegen einen entgegenkommenden PKW. Der Taxifahrer konnte nach links auf einen Grünstreifen ausweichen. Den genauen Tathergang konnte die 33-jährige Zeugin beschreiben, die die ganze Zeit als Fahrgast im Taxi gesessen hatte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde gegen den bereits ermittelten Fahrzeugführer eingeleitet. Die Polizei sucht dringend die Fahrer der beiden LKW und weitere Zeugen!



