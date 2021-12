Gefälschte Impfdokumente – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach / Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Bei einem Beschuldigten aus Bad Kreuznach konnten zwei gefälschte Impfausweise und weitere Blankett-Impfausweise im unteren dreistelligen Bereich sichergestellt werden, bevor sie in den Rechtsverkehr gelangen konnten.

Am 01.12.2021 vollstreckte die Kriminalinspektion Bad Kreuznach in den Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen Durchsuchungsbeschlüsse bei mehreren Personen. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden fünf gefälschte Impfausweise sowie digitale Speichermedien sichergestellt, welche den Verdacht erhärteten. Gegen die Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell