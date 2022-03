Gefährliches Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall

Windesheim. L236 (ots) – Am 09.03.2022 gegen 08:15 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines Transporters die L236 aus Richtung Waldlaubersheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach.





Als der Fahrer einen vor ihm fahrenden PKW überholte, übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Trotz des Versuchs beider Verkehrsteilnehmer auszuweichen, kollidierten die Fahrzeuge frontal miteinander.



Der Fahrer des Transporters kam aufgrund der massiven Schäden am Fahrzeugs nicht mehr aus diesem heraus. Die Polizeibeamten schlugen die Seitenscheibe ein und zogen den Mann aus seinem Fahrzeug heraus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.



Der 80-jährige Fahrer des anderen PKW klagte über Schmerzen im Nacken und wurde leicht verletzt.



Die Fahrbahn musste in beide Richtungen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.



