Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Glücklicherweise kam es zu keiner gefährlichen Situation im Straßenverkehr, da der Druckverlust im Reifen frühzeitig bemerkt wurde. Die Polizei Bingen ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Das Ordnungsamt hatte das Fahrzeug am Montag im Zusammenhang mit einem nicht angemeldeten Aufzug von Corona-Aktivisten im Bereich Freidhof abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell