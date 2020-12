Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 14:30 Uhr

Am 18.08.2020, gegen 15:00 Uhr, entstand durch Schweißarbeiten des 68 jährigen Geschädigten ein kleiner Brand im Radkasten eines Pkw in der Garage.

Löschversuche mit dem Feuerlöscher scheiterten. Der 68 jährige rettete sich ins Freie. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits in Vollbrand und war im Begriff auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Der Sachschaden an Wohnhaus und Garage dürfte deutlich über 100.000 Euro liegen. Es kam zu keinen Personenschäden.



