Garagenbrand

Am 28.03.2022 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße (B41) in 55627 Martinstein.

Erste Ermittlungen der Brandursache deuten auf Arbeiten im Motorraum an einem Pkw hin. Der Pkw ist hierbei vollständig abgebrannt. Die Garage, in der sich der Pkw zum Zeitpunkt der Arbeiten befand, ist ebenfalls brandgeschädigt worden. Umliegende Wohnhäuser sind leerstehend gewesen. Personen wurden nicht gefährdet. Bei einem unmittelbar angrenzenden Wohnhaus kam es zu einem sehr geringen, thermisch verursachten, Schaden an dem Rollladen eines Fensters. Ansonsten blieben die Wohngebäude unbeschädigt. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte musste während der Löscharbeiten die B41 kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei hat gegen einen 36-jährigen Mann Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell