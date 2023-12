Frontalzusammenstoß mit schwerstverletzter Person

B48, Gemarkung Laubenheim (ots) – Am 12.10.2023 gegen 16:35 Uhr befuhr eine 50-jährige Renault-Fahrerin die B48 von Laubenheim kommend in Fahrtrichtung Langenlosheim.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Ihr

entgegen kam ein 29-jähriger BMW-Fahrer. Aus bislang ungeklärter

Ursache verlor die Renault-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn, im

Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet so in den

Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit dem 29-jährigen BMW

Fahrer.

Die Renault-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt und

musste mit hydraulischem Gerät durch die Feuerwehr befreit werden.

Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels

Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der BMW-Fahrer konnte

sich selbstständig befreien. Er wurde mit schweren aber nicht

lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verlegt.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Sachschaden dürfte bei circa 35.000 Euro liegen.

Die Unfallörtlichkeit wurde auf Weisung der Bad Kreuznacher

Staatsanwaltschaft gutachterlich aufgenommen. Die Fahrbahn wird,

aufgrund von Reinigungsarbeiten, noch bis circa 22:30 Uhr gesperrt

bleiben.



