Frontalzusammenstoß mit flüchtigem Verursacher

Am Samstag, 27.07.2024, gegen 22.42 Uhr befährt ein Pkw mit auswärtigem Kennzeichen die L236 aus Richtung Waldlaubersheim kommend in Richtung Hargesheim.

Anzeige



In Höhe der Windesheimer Brücke überholt der Pkw-Fahrer im Kurvenbereich ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidiert hierbei mit dem entgegenkommenden PKW einer 49-jährigen Frau. Der unfallverursachende Fahrer und sein Beifahrer flüchten fußläufig von der Unfallstelle. Die Fahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt; ihr 35-jähriger Beifahrer bleibt glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Sie sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die L236 vollgesperrt.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führen nicht zum Auffinden der Fahrzeuginsassen.



Zeugen bzw. der Fahrer*in des überholten Fahrzeuges werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell