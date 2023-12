Frontalzusammenstoß am Altstadtkreisel

Am Montagnachmittag kurz vor 17:00 Uhr fuhr der 18-jährige Fahrer eines BMW vom Altstadtkreisel in die L 182 Richtung Kallenfelser Straße ein.

Hierbei kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrspur und und prallte dort mit einem aus Richtung Altstadt entgegenkommenden Opel zusammen, der von einem 47-jährigen Mann gefahren wurde. Beide Pkw-Fahrer als auch der 20-jährige Beifahrer im Opel erlitten hierbei Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Opel-Fahrer musste zuvor durch Feuerwehrkräfte aus seinem Pkw geborgen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Im Bereich der Unfallörtlichkeit kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und der Fahrzeugverkehr musste teilweise umgeleitet werden.



