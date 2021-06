`Fridays for Future` Bingen

Am kommenden Freitag (02.07. ) findet in Bingen in der Zeit von 16:45 bis 19:30 Uhr eine `Fahrraddemo` der weltweit aktiven Klimaschutz-Bewegung `Fridays for Future` zum Thema „Fahrradsicherheit – nicht ausreichend“ statt.

Ihre Anliegen macht die Organisation an insgesamt 6 Örtlichkeiten im Stadtgebiet mit Redebeiträgen bekannt.

In Bingen-Stadt, Bingen-Bingerbrück und Bingen-Büdesheim muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.



