Fluchtversuch mit E-Scooter

Am 12.11.2023 gegen 13:45 Uhr wollte eine Streife der PI Bingen in der Mainzer Straße unweit der Polizeiinspektion einen E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle unterziehen, da am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war.

Der 19-jährige Fahrer deutete zunächst an, dass er der Anhalteaufforderung Folge leisten wird um dann, nachdem der Streifenwagen anhielt, jedoch unvermittelt wieder anzufahren. Weitere Aufforderungen anzuhalten wurden beim Fluchtversuch ignoriert und schließlich bog der Fahrer in eine Hofeinfahrt mehrerer Mehrfamilienhäuser ab. Der Fahrer ließ hier seinen E-Scooter zurück und rannte in eins der Häuser wo er dann schließlich am Ende des Treppenhauses gestellt werden konnte. Der Grund für die Flucht konnte schnell geklärt werden, da bei der Durchsuchung des Fahrers eine kleine Menge Haschisch gefunden werden konnte. Der Fahrer räumte überdies den erst wenige Minuten zuvor getätigten Konsum von Cannabis ein, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt.



