Sprendlingen, 29.11. An den Gärten, 17:00 Uhr. Beim Erblicken des Streifenwagens in der Hofstraße Ecke Weyergasse wendete ein 39-jähriger Rollerfahrer, der ohne Helm fuhr, umgehend in die entgegengesetzte Richtung.

Bingen (ots). Sprendlingen, 29.11., An den Gärten, 17:00 Uhr. Beim Erblicken des Streifenwagens in der Hofstraße Ecke Weyergasse wendete ein 39-jähriger Rollerfahrer, der ohne Helm fuhr, umgehend in die entgegengesetzte Richtung. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf, und auch der 39-Jährige beschleunigte und blieb trotz Blaulicht nicht stehen. Erst nach Einschalten des Martinshorns stoppte er sein Fahrzeug in der Straße „An den Gärten“. Bei der Verkehrskontrolle fanden die Polizisten in der rechten Hosentasche des Beschuldigten ein kleines Tütchen mit weißem Pulver. Dann räumte er ein, nicht in Besitz eines Führerscheins zu sein. Bei der näheren Betrachtung des Versicherungskennzeichens war der Roller auf das Jahr 2014 eines ganz anderen Rollers zugelassen. Der Roller wurde abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell