Fassade eines Wohnhauses mit Eiern beworfen

Aufgrund der Lage des Hauses in einer Sackgasse ist davon auszugehen, dass das Tatobjekt von den Tätern bewusst ausgewählt worden war.

Durch Zeugenaussagen kann der wahrscheinliche Tatzeitraum auf 23:30 bis Mitternacht eingegrenzt werden.

Anwohner oder sonstige Personen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, die zur Ermittlung des oder der Täter führen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kirn zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





