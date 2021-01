Farbschmierereien in Simmertal

Unbekannte sprühten in der Nacht von 12.01.2021 auf 13.01.2021 mit grüner Farbe den Schriftzug „Fire! Underground“ an eine Garage in der Ulrich-Fabry-Straße in Simmertal.

Simmertal (ots). Unbekannte sprühten in der Nacht von 12.01.2021 auf 13.01.2021 mit grüner Farbe den Schriftzug „Fire!..Underground“ an eine Garage in der Ulrich-Fabry-Straße in Simmertal. Der Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.



