Eine 50-jährige Frau befuhr hier mit ihrem Fahrzeug die B41 an der Anschlussstelle Weinsheim auf der Richtungsfahrbahn Bad Sobernheim entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Bad Kreuznach auf. Zwischen den Anschlussstellen Winzenheim und Rüdesheim, im Bereich der dortigen Linkskurve, kam es zu einer Begegnung zwischen der 50-jährigen Falschfahrerin und einem 25-jährigen Fahrzeugführer auf der linken Fahrspur. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern wich der 25-jährige nach rechts aus. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er mit der Beifahrerseite die seitliche Begrenzungsmauer berührte. Die 50-jährige Fahrerin bemerkte den Unfall laut eigenen Angaben im Rückspiegel, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Im Bereich der Anschlussstelle Winzenheim wendete die 50-jährige Falschfahrerin auf der Hauptfahrbahn der B41 und verließ die B41 an der Anschlussstelle Winzenheim. Ein 52-jähriger Zeuge folgt der 50-jährigen und forderte diese durch Betätigen der Lichthupe auf, anzuhalten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Personenschaden entstand nicht. Gegen die Falschfahrerin wurde bei hiesiger Dienststelle ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei Bad Kreuznach bittet etwaige Unfallzeugen oder weitere Geschädigte sich bei hiesiger Dienststelle unter 0671 8811-0 zu melden.



