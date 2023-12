Falschfahrer auf der B41 zwischen Bad Kreuznach und Roxheim; Zeugenaufruf!

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Ein älterer Herr befahre hierbei mit seinem weinroten Audi 80 die Richtungsfahrbahn Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Kirn.



Letztendlich konnte der Falschfahrer an der Abfahrt Roxheim durch die entsendeten Streifen einer Kontrolle unterzogen werden. Zu einem Unfallgeschehen war es zum Glück nicht gekommen.

Im Rahmen der Kontrolle konnte der 82-jährige Fahrer den Fragen der Beamten nicht in Gänze folgen. Ein medizinischer Hintergrund lag somit nahe. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt.



Zeugen, welche durch die Falschfahrt konkret gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 88110 zu melden.



