Falschfahrer auf B41 steht unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 14.12.2021 gegen 02:30 Uhr wird der Polizei ein auffälliger PKW auf der B41 von Waldböckelheim kommend in Richtung Bad Sobernheim gemeldet.



Der PKW Fahrer befahre hierbei die falsche Fahrbahn der B41. Der Fahrzeugführer hatte in Höhe Bad Sobernheim wieder auf die richtige Fahrbahn gewechselt, fuhr jedoch weiterhin immer wieder Schlangenlinien.

Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der PKW dann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Beim 70-jährigen Fahrzeugführer wurde dann während der Verkehrskontrolle starker Alkoholgeruch festgestellt, was ein hiernach durchgeführter Alkoholtest mit 1,5 Promille bestätigte.

Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch den Falschfahrer kam es glücklicherweise nicht.



