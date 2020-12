Am Vormittag des 02.12.2020 gaben sich 2 Trickdiebe als Mitarbeiter der Telekom aus und erschlichen sich mit dieser Legende Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Bad Kreuznach.

Die beiden männlichen Täter bestahlen die Bewohnerin, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 11.30 Uhr erschien ein Unbekannter an der Haustür einer 85-jährigen Seniorin und stellte sich als Telekommitarbeiter vor. Er bat um Einlass, um den Telefonanschluss im Haus zu überprüfen. Die Frau ließ den Fremden darauf in ihr Zuhause, wo der Mann sich zum Teil allein durch die Räumlichkeiten bewegte. Ein zweiter Mann kam während der Tatausführung hinzu und gab sich ebenso als unterstützender Telekommitarbeiter gegenüber der Seniorin zu erkennen. Nach etwa 10 Minuten verließen beide Männer wieder das Haus, mit einer Beute von über 2000EUR Bargeld, welches sie aus dem Anwesen entwendeten. Als die Dame wenige Minuten später den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie die Polizei. Laut Angaben der Rentnerin waren die beiden Trickdiebe etwa 40-50 Jahre alt, groß gewachsen und dunkel gekleidet. Einer der beiden Männer führte eine Art Prüfgerät mit sich, welches weißfarben, klein und rundlich gewesen sein soll.



Das zuständige Fachkommissariat der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. In diesem Zusammenhang wird um Vorsicht gebeten, bei unbekannten Personen, die an Ihrer Haustür klingeln. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei an!



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell