Falsche Polizeibeamte!

Bingen (ots). Bingen, 05.09., Stromberger Straße, 20:00 – 20:05 Uhr. Bei der Dienststelle meldeten mehrere Anwohner Anrufe von sogenannten Polizeibeamten der Polizei in Wiesbaden. Diese teilten ihnen mit, dass in der Nähe eingebrochen worden sei und man die Fenster überprüfen wolle. Die meisten Angerufenen reagierten sofort richtig und beendeten das Telefonat umgehend.



Bitte bleiben Sie wachsam, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und informieren Sie sich auf Ihrer Polizeidienststelle!



