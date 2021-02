Falsche Polizeibeamte

Bingen (ots). Stadt Bingen, 04.02., 12:30-13:30 Uhr. Einige Bürger wurden gestern von angeblichen Kripobeamten kontaktiert. Diese kündigten an, Haftbefehle vollstrecken zu wollen. Auf Nachfrage einiger Betroffener gaben die unbekannten Anrufer an, am Telefon keine weitere Auskunft zu erteilen. Glücklicherweise durchschauten die Betroffenen den versuchten Betrug sofort und/oder erkundigten sich anschließend bei der „richtigen“ Polizei. Es trat also kein Schaden ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell