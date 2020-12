Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 11:50 Uhr

Bingen (ots). Weiler, Gensingen, Münster-Sarmsheim, 18.11.. Gestern gingen vermehrt Anrufe ein, bei denen sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. Sie riefen meist mit unterdrückter Nummer an, um mit ähnlich gelagerten Sachverhalten ihre Opfer zu ködern: es habe einen Raubüberfall in der Nachbarschaft gegeben, und man müsse nun zur Sicherheit dringend wissen, wieviel Barvermögen sich im Haus befände. Die Angerufenen, meist ältere Mitbürger, die oft im Öffentlichen Telefonbuch stehen, reagierten souverän und meldeten die Anrufe bei der Polizei. Es entstand kein Schaden.



