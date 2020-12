Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 11:30 Uhr

Bingen (ots). Bingen und Bingen-Büdesheim, 10.11.. Im Laufe des gestrigen Tages gingen vermehrt Anrufe, besonders bei älteren Bürgern in Hafenstraße, Rochusallee, Bischof-Brückstraße, und Nostadtstraße ein, bei denen sich die Anrufer als falsche Polizei- und Kripobeamte ausgaben. Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen versuch(t)en sie so, an Informationen über Vermögens- und Lebensverhältnisse zu gelangen. Auf diese Masche fielen die Angerufenen glücklicherweise nicht oder nur bedingt herein und meldeten diese Vorgänge umgehend bei der Binger Polizei. Es gab keinerlei Schadenseintritt.



Bleiben Sie weiterhin so wachsam!



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell