Bingen (ots). Bingen, 09.11., Hafenstraße, 20:30 Uhr. Bei Bewohnerinnen der Hafenstraße gingen abends mehrere Anrufe von der angeblichen Kriminalpolizei ein, in welchen die Anrufer nach dem Barvermögen, Schmuck und sonstigen Lebensverhältnissen fragten. Zwei angerufene ältere Damen erkannten darin eine Masche und meldeten sich bei der Polizei-Inspektion in Bingen. Eine dritte Anruferin meldete sich gegen 21:19 Uhr über den Notruf mit dem gleichen Sachverhalt. Sie jedoch hatte den Betrügern bereits ausreichend Auskunft erteilt; glücklicherweise kam es auch hier nicht zum Schadenseintritt.



Im Sinne Ihrer Sicherheit: Bleiben Sie bitte wachsam und rufen Sie immer bei Ihrer Polizeidienststelle an.



