Bingen

Fahrzeugtuning – aber bitte richtig

Bingen am Rhein, Schultheiß- Kollei- Straße, 23.11.2020, 10:00 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfen die Polizeibeamten die nachträglichen Veränderungen in Form von getönten Scheiben, beklebten Kennzeichnungen und montierter Reifengröße an einer C Klasse.