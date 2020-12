Fahrzeugkran gerät in Gegenverkehr, Mann leichtverletzt

Gem. Heinzenberg, B421 (ots) – Am frühen Montagnachmittag des 14.12.2020 gegen 13:38 Uhr war es auf der Strecke zwischen Heinzenberg und Kellenbach zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge gekommen.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr der 61-jährige Führer eines Fahrzeugkrans die B421 aus Richtung Kellenbach kommend in Richtung Heinzenberg, als er plötzlich auf einem geraden Streckenabschnitt leicht mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Nissan-Geländewagens kollidierte. Aufgrund des unerwarteten Zusammenstoßes erschrak der Fahrzeugkran-Führer und lenkte abrupt nach rechts, wodurch er auf den rechten Grünstreifen geriet. Durch ein Gegenlenken nach links geriet der 61 Jährige erneut auf die Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit einer VW-Limousine zusammen. Der im VW befindliche 29-jährige Familienvater wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Ehefrau des Verletzten sowie das gemeinsame 2-jährige Kind blieben unverletzt.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Der Fahrzeugkran-Führer muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell