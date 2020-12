Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 07:50 Uhr

Am Samstag, den 15.08.2020 kam es gegen 15.42 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Ortschaft Gensingen.

An einem Kleinwagen der in der Alzeyer Straße im Ortsbereich geparkt war, kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zu einem Vollbrand. Kurz zuvor soll an dem Ereignisort ein anderer Pkw beobachtet worden sein, indem sich Personen befanden. Ob diese Personen oder das Auto in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Brandereignis stehen ist noch Bestandteil der Ermittlungsarbeit. Wer Angaben zu dem Fahrzeug, des Kennzeichen oder gar zu den Personen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bingen telefonisch in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell