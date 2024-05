Bingen

Fahrzeug in Brand gesetzt

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

Am 22.03.2024 wurde durch einen unbekannte Täter gegen 17:00 Uhr ein in der Saarlandstraße in einem Hof geparkter Audi Q7 in Brand gesetzt.