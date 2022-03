Fahrten im Drogenrausch

Gleich dreimal zogen die Beamten der Polizei Bingen am Freitagvormittag Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen, aus dem Verkehr.

Hierbei stellte sich ein 49-Jähriger besonders unklug an. Dieser erschien nämlich zunächst persönlich auf der Wache, um seinen Fahrzeugschlüssel, der am Vortag bereits wegen übermäßigem Alkoholgenuss sichergestellt war, abzuholen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass er zwar nicht mehr alkoholisiert war, nun jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde die Herausgabe des Schlüssels verweigert. Nachdem er die Polizeidienststelle verlassen hatte, fuhr er dennoch mit einem anderen Fahrzeug davon. Im Rahmen einer Nachfahrt konnte er durch die Polizei gestoppt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell