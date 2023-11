Bingen

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 03.09.2023 gegen 11:15 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich: Am Mühlteich in Bingen Büdesheim ein 40-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.