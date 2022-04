Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen, 26.04. Mühestraße, 00:30 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein roter VW Golf Kombi auf, der nach rechts in eine Straße einbog.

Bingen (ots).



Bingen, 26.04., Mühestraße, 00:30 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein roter VW Golf Kombi auf, der nach rechts in eine Straße einbog. Sie folgten dem Fahrzeug, hielten es an und kontrollierten den 41-jährigen Fahrer. Dieser wurde sofort sichtlich nervös und zeigte deutliche Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums. Es wurde eine Dose mit einer geringen Menge Amphetamin sichergestellt und der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.



