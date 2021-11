Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots).



Bingen, 21.11., Hitchinstraße, 13:21 Uhr. Der 36-jährige Fahrer eines fahrerlaubnispflichtigen Kleinkraftrades wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er gab an, lediglich in Besitz einer Prüfbescheinigung zu sein, welche er jedoch verloren habe. Er habe den Roller erst Anfang der Woche erworben. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen eines BTM-Konsums. Er wurde zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht.



