Sprendlingen

Fahrt unter Drogeneinfluss mit Handyverstoß

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntagabend den 11.08.2024 halten Beamte der Polizei Bingen gegen 18:45 Uhr in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen einen 30-jährigen Pkw-Fahrer an, der offensichtlich an seinem Handy war.