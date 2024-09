Fahrt unter Drogeneinfluss mit Betäubungsmittelfund bei Beifahrer

Am 25.09.24 gegen 23:10 Uhr führte eine Streife der Polizei Bingen in der Hitchinstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinwagen durch.

Anzeige

Mit Beginn der Kontrolle konnten die Beamten bereits einen süßlichen, nach Marihuana riechenden Duft, aus dem Fahrzeuginneren wahrnehmen. Der 25-jährige Fahrer stand offensichtlich unter deutlichem Betäubungsmitteleinfluss, was der Drogenschnelltest bestätigte. Der Fahrer räumte schließlich auch einen zeitnahen Konsum von Marihuana ein.

Bei der nachfolgenden Durchsuchung des PKW wurden beim ebenfalls 25-jährigen Beifahrer zudem auch mehr als 30 Gramm gepresstes Haschisch aufgefunden.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss wurde eingeleitet.

Die beim Beifahrer festgestellte Menge Haschisch wurde ebenfalls sichergestellt. Auch wenn Cannabisprodukte in Deutschland mittlerweile (teilweise) legalisiert wurden, so überschreitet die festgestellte Menge in diesem Fall den gesetzlich erlaubten Wert. Der Beifahrer wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz strafrechtlich verantworten müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell