Fahrt unter Drogeneinfluss II

Sprendlingen, 21.11., Gau-Bickelheimer Straße, 15:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die eingesetzten Beamten auf einen 5er BMW mit überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Bei der Kontrolle zeigte der sichtlich nervöse Fahrer Auffälligkeiten in seinem Verhalten, was ein Drogentest bestätigte. Im Anschluss wurde dem 22-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen; der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



