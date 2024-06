Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Sonntag, den 02.06.2024 gegen 19:40 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Metzroth-Straße in Bingen einen Kleinwagen.