Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 05.04., Hitchinstraße, 19:57 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten die Beamten einen ihnen bekannt vorkommenden schwarzen Audi A3, der gerade die Kreisel-Ausfahrt in Richtung Saarlandstraße nahm. Bei der Kontrolle gab der 21-jährige Fahrer an, vor etwa einer Woche Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogentest ergab allerdings einen zeitnäheren Konsum. Der Mann wurde auf die Polizeidienststelle mitgenommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



