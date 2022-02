Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots).



Bingen, 02.02., Saarlandstraße, 12:46 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein mit zwei Personen besetzter Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 28-jährige Fahrzeugführer gab auf Nachfrage an, vor ca. 4 Tagen Betäubungsmittel konsumiert zu haben, ein Drogentest zeigte allerdings einen zeitnahen Konsum an. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; der PKW wurde durch die eingesetzten Beamten zu der Wohnanschrift des Betroffenen verbracht. Der Fahrer wurde auf die hiesige Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



