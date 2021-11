Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 23.11. Hitchinstraße, 21:00 Uhr. Ein 23-Jähriger geriet in eine Standkontrolle.

Bingen (ots).



Bingen, 23.11., Hitchinstraße, 21:00 Uhr. Ein 23-Jähriger geriet in eine Standkontrolle. Hierbei ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten, was ein Test bestätigte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell